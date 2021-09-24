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Tesla повысит дорожный просвет Model 3 для страны с плохими дорогами

Российская Газета
17 минут назад

Американский производитель электромобилей Tesla планирует добавить в гамму Model 3 спецификацию для плохих дорог - она будет отличаться повышенным на 25 мм дорожным просветом и создается специально для Индии, сообщает местная редакция журнала Autocar.

Почему Tesla повысит на 25 мм клиренс Model 3
Фото: TeslaTesla

Если у глобальной версии Model 3 клиренс составляет 140 мм, то для индийцев его увеличат до 165 мм, что, к слову, сравнимо с классическими "Жигулями".

Очевидно, для реализации проекта производителю придется внедрить в Model 3 новые пружины и амортизаторы. Решение о выпуске варианта с высоким клиренсом принято по результатам дорожных испытаний Model 3 в Индии, которые по заказу Tesla проводит компания IDIADA Automotive Technology.

Выяснилось, что Model 3 не справляется с типовыми индийскими лежачими полицейскими - на тестах электромобиль в 160 случаях из 200 ударялся и притирался об искусственную неровность днищем. У машины из-за сочетания невысокого клиренса и длинной колесной базы - недостаточный угол рампы.

Tesla Model 3 выпускается с июля 2017 года. Это самая компактная и доступная модель у производителя - ее стоимость в США начинается от 39,5 тысяч долларов.

Tesla только готовится выйти на рынок Индии, предполагается, что официальные поставки машин в эту страну стартуют в 2022 году и начнутся с Model 3.

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