Сервис Hyundai Mobility расширяет линейку доступных для подписки моделей

Онлайн-сервис Hyundai Mobility сообщает о расширении линейки автомобилей, доступных для подписки. С сегодняшнего дня портфолио моделей Hyundai, которые можно взять по подписке, пополнится компактным седаном Elantra нового поколения.

Фото: Hyundai Hyundai

Предложение действительно для тарифа Freedom, вслед за ним в ближайшем будущем такая возможность появится и для других действующих тарифов сервиса – Country и Travel.

Видео дня

Hyundai Elantra станет вторым седаном в подписной линейке Hyundai Mobility после модели Sonata и седьмым автомобилем Hyundai, предлагаемым по программе подписки. Таким образом, на сегодняшний день в сервисе онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility представлен практически весь текущий модельный ряд бренда в России.

Седьмое поколение компактного седана Elantra дебютировало в России в конце 2020 года. Новую модель отличают параметрический дизайн экстерьера, увеличенное свободное пространство в салоне, удачный набор полезных технологий и улучшенная управляемость.

Для подписки доступна модель Elantra в версии Elegance с бензиновым двигателем Smartstream G2.0 мощностью 150 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой АКП. В перечень полезных опций Hyundai Elantra в этой комплектации входят мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, самозатемняющееся зеркало в салоне, беспроводное зарядное устройство, подогрев задних сидений, интеллектуальная система открывания багажника, функция распознавания присутствия пассажиров на заднем ряду и многое другое.

Пользователи смогут выбрать любой понравившийся автомобиль Elantra из 9 возможных цветов экстерьера и 3 цветов интерьера. Как и для других автомобилей Hyundai Mobility, в Elantra будут работать система доступа в салон без ключа и удаленный запуск двигателя.

Оформить подписку на модель Hyundai Elantra клиенты могут по годовому тарифу Freedom по цене 33 900 /месяц или 38 900 /месяц в зависимости от выбранного ежемесячного пробега – 1 000 км в месяц или 2 500 км в месяц соответственно. Впоследствии арендовать автомобили Elantra можно будет и по двум другим действующим тарифам: Country (посуточная аренда от суток до месяца) и Travel (подписка на один месяц). Автомобиль достаточно забронировать онлайн в одноименном мобильном приложении Hyundai Mobility и забрать на парковке выбранного дилерского центра марки.