От обязательного до добровольного: техосмотр в России

С 1 октября техосмотр стал обязательным только для некоторых категорий водителей. Это автомобилисты, у которых срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года, а также владельцы машин, которым исполнилось четыре года (им по закону пора получать первую диагностическую карту).

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Кроме того, техосмотр в обязательном порядке предусмотрен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта. Владельцы частного транспорта могут не предъявлять диагностическую карту при покупке полиса ОСАГО, но если они станут виновниками ДТП из-за технической неисправности, им, возможно, придется возмещать ущерб пострадавшим. Об истории техосмотра в России читайте в подборке «Рамблера».

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Российская империя

Правила для извозчиков, содержащие требования об обязательном осмотре экипажей, введены в 1869 году.

Первый автомобиль в России появился в 1891 году (его привез из Франции владелец газеты «Одесский листок» Василий Навроцкий). Первый отечественный автомобиль выпущен промышленниками Евгением Яковлевым и Петром Фрезе пять лет спустя. В том же году начали действовать законы, регулирующие «самодвижущиеся экипажи». Один из пунктов правил требовал, чтобы при каждой машине было удостоверение об исправности и безопасности всех частей. Осмотром занимались городские управы, они же регулировали правила и периодичность процедуры. Обычно ее проходили каждый год.

СССР

Первый закон, касающийся автомобилей, принят в 1920 году. Он содержал свод правил дорожного движения и требовал от водителей наличия клаксона и исправного глушителя. Техосмотр введен в 1923 году, его регулировали местные власти.

В 1936 году в составе Наркомата внутренних дел была создана Государственная автоинспекция, которой передали полномочия проводить техосмотр дважды в год.

В 1964 году утверждена форма талона техосмотра. Его нужно было крепить в правом нижнем углу ветрового стекла. Осмотр по-прежнему проводился каждые полгода.

С 1974 года техосмотр начали проводить станции технического обслуживания (СТО).

В 1988 году изменилась периодичность осмотров. Личные машины и мотоциклы подлежали проверке раз в два года, автомобили из таксопарков — ежегодно, автобусы и грузовики — раз в шесть месяцев. При стандартном осмотре проверяли исправность тормозов, светооборудования и ремней безопасности, а также наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки.

Россия

В 1994 году утвержден закон, по которому личные машины старше пяти лет должны проходить осмотр раз в два года.

В 1998 году Россия приняла новый международный регламент. По его правилам личные машины старше пяти лет проверялись ежегодно, младше пяти лет — раз в два года. Грузовики осматривали ежегодно, автобусы — дважды в год.

В 2005 году периодичность вновь изменилась. Теперь раз в два года проходили осмотр машины, выпущенные не более семи лет назад. При этом новым автомобилям разрешалось три года ездить без техосмотра.

В 2011 году водителям разрешили не прикреплять талон о техосмотре на ветровое стекло, однако этот документ стало нужно предъявить при покупке полиса ОСАГО, без которого эксплуатация автомобиля запрещена. Нормативные сроки осмотра остались прежними, но отменился первичный осмотр новых машин и изменились правила. Наличие аптечки и огнетушителя стало необязательным.

В 2018 году приняты поправки, возвратившие требование о наличии аптечки и огнетушителя.