Такси оборудуют приборами контроля сонливости водителей

Минтранс предложил оборудовать такси приборами для контроля сонливости водителей. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных актов.

Министерство считает необходимым установить в легковые такси устройства для контроля внимания и сонливости водителей. Машины также должны быть оснащены специальными индикаторами, которые прошли обязательную сертификацию.

Окончательное решение по этому предложению ещё должен принять кабмин. Инициативу предлагается реализовать с сентября следующего года.