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Такси оборудуют приборами для контроля сонливости водителей

News.ruиещё 3
24 минуты назад

Минтранс предложил оборудовать такси приборами для контроля сонливости водителей. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных актов.

Такси оборудуют приборами контроля сонливости водителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министерство считает необходимым установить в легковые такси устройства для контроля внимания и сонливости водителей. Машины также должны быть оснащены специальными индикаторами, которые прошли обязательную сертификацию.

Окончательное решение по этому предложению ещё должен принять кабмин. Инициативу предлагается реализовать с сентября следующего года.

Ранее в Министерстве транспорта России предложили запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трёх неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что это может быть сделано для большей безопасности пассажиров.

Автоновости,Минтранс РФ,
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