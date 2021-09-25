Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В России планируют начать контролировать сонливость водителей такси уже с 2022 года

Ferra.ruиещё 6
3 часа назад

В сети появилась информация о свежей инициативе Минтранса России. В министерстве предложили начать оснащать автомобили сервисов такси специальными устройствами, способными контролировать сонливость водителей.

Такси оборудуют приборами контроля сонливости водителей
Фото: ТАССТАСС

По итогу, если новый проект федерального закона будет принят, то на такие машины установят специальные индикаторы, которые будут отслеживать сонливость таксистов. При этом, как пишет Lenta.ru, положение законопроекта предлагается ввести в действие уже с 1 сентября 2022 года.

Напомним, что ранее Минтранс уже представил законопроект, который предусматривает ответственность агрегаторов такси перед пассажирами в случае, если последние пострадают в ходе поездки. Эти нормы должны вступить в силу уже с весны 2023 года.

Подобные инициативы могут оказаться полезны, учитывая, что тот же Яндекс совсем недавно объявил о планах запустить тестирование полностью беспилотного такси, в котором будет отсутствовать контролирующий оператор, осенью 2021 года.

Автоновости,Минтранс РФ,Яндекс,Lenta.ru,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители