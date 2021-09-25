Такси оборудуют приборами контроля сонливости водителей

В сети появилась информация о свежей инициативе Минтранса России. В министерстве предложили начать оснащать автомобили сервисов такси специальными устройствами, способными контролировать сонливость водителей.

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По итогу, если новый проект федерального закона будет принят, то на такие машины установят специальные индикаторы, которые будут отслеживать сонливость таксистов. При этом, как пишет Lenta.ru, положение законопроекта предлагается ввести в действие уже с 1 сентября 2022 года.

Напомним, что ранее Минтранс уже представил законопроект, который предусматривает ответственность агрегаторов такси перед пассажирами в случае, если последние пострадают в ходе поездки. Эти нормы должны вступить в силу уже с весны 2023 года.