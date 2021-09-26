Юрист рассказала о «подводных камнях» при покупке авто

Покупателю подержанного автомобиля могут предложить угнанную или нерастаможенную машину, воспользоваться тем, что он не запросил согласие супруги продавца или продать автомобиль-двойник. Об этом сообщила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.
«Например, перед вами может оказаться мошенник, который пытается продать вам автомобиль, находящийся в залоге. Или продавец с дубликатом ПТС, который выдан взамен утерянного. Кроме того, всегда уточняйте семейное положение и отношение супруги/супруга к сделке», — рассказала Пшеничникова «Известиям».
Она отметила, что если владелец авто на момент его приобретения находился в браке, то автомобиль будет являться совместно нажитым имуществом. Даже спустя несколько лет после развода второй супруг может оспорить сделку, требуя вернуть машину или выплатить какую-то сумму. Поэтому, по ее словам, продавец должен представить покупателю согласие супруга на сделку, которое нотариально заверено. Кроме того, Пшеничникова предупредили о покупке авто, которые находятся в угоне или являются двойниками.
Ранее также сообщалось, что в следующем году в России могут вырасти цены на автомобили на фоне дефицита электроники. Об этом заявил эксперт маркетплейса «Банкавто» (платформа «РГС Банка») Сергей Власов. Кроме того, дилеры предупреждали о повышении цен на автомобили осенью этого года. По их оценкам, средняя стоимость может вырасти на 1,5%. Цена транспортных средств фирм Peugeot и Ford увеличится на 2%, отмечает телеканал 360.