Юрист рассказала о «подводных камнях» при покупке авто

Покупателю подержанного автомобиля могут предложить угнанную или нерастаможенную машину, воспользоваться тем, что он не запросил согласие супруги продавца или продать автомобиль-двойник. Об этом сообщила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

Фото: URA.RU URA.RU

«Например, перед вами может оказаться мошенник, который пытается продать вам автомобиль, находящийся в залоге. Или продавец с дубликатом ПТС, который выдан взамен утерянного. Кроме того, всегда уточняйте семейное положение и отношение супруги/супруга к сделке», — рассказала Пшеничникова «Известиям».

Она отметила, что если владелец авто на момент его приобретения находился в браке, то автомобиль будет являться совместно нажитым имуществом. Даже спустя несколько лет после развода второй супруг может оспорить сделку, требуя вернуть машину или выплатить какую-то сумму. Поэтому, по ее словам, продавец должен представить покупателю согласие супруга на сделку, которое нотариально заверено. Кроме того, Пшеничникова предупредили о покупке авто, которые находятся в угоне или являются двойниками.