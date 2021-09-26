В Китае презентовали электрический грузовик Xingtu

Производители китайской компании DeepWay, входящей в состав ИТ-гиганта Baidu, представили новый электрифицированный грузовик, получивший название Xingtu.

Фото: Car.ru Car.ru

Серийное производство автомобиля начнется в 2023 году. Новинка оснащена автономной системой, работающей на основе 10 камер, 3 инфракрасных датчиков и еще нескольких радаров.

Все они в совокупности позволяют полностью контролировать ситуацию на дорогах во время движения. Базирование искусственного интеллекта осуществляется на основе мощного компьютера, который может выполнять 500 триллионов операций в секунду.

Электромотор позволяет машине преодолевать 300 километров на одном заряде батареи. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач.