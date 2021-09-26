Самый мощный серийный Ford не станет кабриолетом

Директор по продуктовым платформам и операциям Ford сообщил, что самая мощная версия пони-кара Mustang Shelby GT500 текущего поколения по-прежнему будет доступна исключительно в кузове купе, а кабриолет с мягкой крышей, который был у предыдущего поколения модели, выпускаться не будет. Причина заключается в том, что в версии GT500 платформа S550, на которой построен нынешний Мустанг, уже достигла своего предела в плане технических возможностей.

Фото: Mustang Shelby GT500 © Ford Mustang Shelby GT500 © Ford

В интервью изданию Muscle Cars & Trucks директор по продуктовым платформам и операциям Ford Хау Тай-Танг рассказал, что марка не намерена выпускать версию с откидным верхом для текущего Mustang Shelby GT500, потому что на нынешней платформе S550 сделать это едва ли возможно. «Когда мы проектировали модель, то стремились к пределу возможностей и сделали всё что могли. GT500 вплотную подошёл к верхнему пределу возможностей, именно по этой причине мы не стали делать кабриолет. Мы столкнулись с конструктивными ограничениями архитектуры», — сообщил топ-менеджер. Таким образом, самым мощным Мустангом со складной крышей останется модель GT Convertible.