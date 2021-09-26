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Самый мощный серийный Ford не станет кабриолетом

Motor.ru
2 часа назад

Директор по продуктовым платформам и операциям Ford сообщил, что самая мощная версия пони-кара Mustang Shelby GT500 текущего поколения по-прежнему будет доступна исключительно в кузове купе, а кабриолет с мягкой крышей, который был у предыдущего поколения модели, выпускаться не будет. Причина заключается в том, что в версии GT500 платформа S550, на которой построен нынешний Мустанг, уже достигла своего предела в плане технических возможностей.

Самый мощный серийный Ford не станет кабриолетом
Фото: Mustang Shelby GT500 © FordMustang Shelby GT500 © Ford

В интервью изданию Muscle Cars & Trucks директор по продуктовым платформам и операциям Ford Хау Тай-Танг рассказал, что марка не намерена выпускать версию с откидным верхом для текущего Mustang Shelby GT500, потому что на нынешней платформе S550 сделать это едва ли возможно. «Когда мы проектировали модель, то стремились к пределу возможностей и сделали всё что могли. GT500 вплотную подошёл к верхнему пределу возможностей, именно по этой причине мы не стали делать кабриолет. Мы столкнулись с конструктивными ограничениями архитектуры», — сообщил топ-менеджер. Таким образом, самым мощным Мустангом со складной крышей останется модель GT Convertible.

Купе Mustang Shelby GT500 получило 5,2-литровый «компрессорный» V8 мощностью 770 лошадиных сил, став самым мощным серийным автомобилем в истории марки. Мотор с алюминиевым блоком цилиндров, усиленными шатунами и масляным поддоном, жидкостным интеркулером и приводным нагнетателем Roots работает в тандеме с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач Tremec с двумя сцеплениями — впервые на Mustang. С места до 100 километров в час спорткар разгоняется за 3,5 секунды и преодолевает дрэговую дистанцию в четверть мили за 11 секунд.

Автоновости,Ford,
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