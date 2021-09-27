Mercedes-Benz задержит поставки автомобилей более чем на год

Компания Mercedes-Benz из-за глобального дефицита микроэлектроники вынуждена увеличить срок ожидания заказанных клиентами автомобилей. «Спрос на Mercedes-Benz огромен и в то же время, к сожалению, существуют серьезные ограничения. Для отдельных моделей время ожидания больше, чем хотелось бы – в некоторых случаях более года», – сообщил агентству Reuters глава Mercedes-Benz Ола Каллениус. По его мнению, нехватка микросхем вряд ли завершится до 2023 года, пишет портал Motor.ru.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Как сообщалось ранее, концерн Daimler, которому принадлежит Mercedes-Benz, и компания BMW будут ограничивать объемы поставок автомобилей, даже когда дефицит электронных компонентов закончится. По данным газеты Financial Times, благодаря этому они смогут сохранять высокие цены на свою продукцию, которые удалось установить во время пандемии. Спрос превысил предложение, и клиенты оказались готовы платить больше, даже получая автомобили с задержкой.

По словам финансового директора Daimler Гаральда Вильгельма, концерн собирается и дальше ограничивать поставки машин, даже когда дефицит электронных компонентов уйдет в прошлое. Вместе с тем концерн будет формировать еще более «люксовый» имидж подконтрольных марок.