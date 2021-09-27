Объявлены сроки появления нового электрокара калининградской сборки

Калининградский холдинг «Автотор» запустит производство автомобилей с электрическим и водородным силовыми приводами, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров предприятия Валерия Горбунова. По его словам, электрокар встанет на конвейер в 2024 году, будет стоить около 1,5 миллиона рублей и сможет проезжать без подзарядки 400 километров. Сроки появления водородомобиля пока не определены.
«Мы начинаем с двух моделей на единой платформе, — рассказал Горбунов. — Это позволит унифицировать производство комплектующих. Запас хода автомобиля составляет 180 километров, но мы работаем над конструкторскими и технологическими изменениями, которые позволят выпускать модернизированную версию этой модели, в том числе с газовым и электрическим двигателем, и увеличить запас хода до 400 километров». Он уточнил, что новинка может появиться на рынке под марками Kia, Hyundai или BMW.
Полтора миллиона рублей — это предполагаемая стоимость будущей модели, а окончательная цена будет зависеть от многих факторов, в том числе от объема производства и условий поставки комплектующих.
Что же касается водородомобиля, то он пока находится в разработке. В проекте будут принимать участие действующие партнеры «Автотора», в том числе российские, при этом некоторые компоненты модели будут зарубежными.
Основанная в 1994 году компания «Автотор» занимается сборкой моделей BMW, Kia и Hyundai. В 2020 году общий объем выпуска легковых, коммерческих и грузовых автомобилей в Калининграде снизился на 27 процентов по сравнению с 2019 годом, до 156 832 штук. При самом оптимистичном прогнозе в нынешнем году компания рассчитывает сохранить объем выпуска машин на уровне 2020 года.