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Камеры контроля средней скорости перенастроили

Российская Газета
52 минуты назад

Все камеры контроля средней скорости, расположенные на территории области, перенастроили на обычный режим работы. После того как ГИБДД прекратила выписывать штрафы по показаниям подобных камер, их вернули к привычной фиксации нарушений скоростного режима в одной точке.

Камеры контроля средней скорости перенастроили
Фото: Егор Алеев / ТАССЕгор Алеев / ТАСС

Камеры на среднюю скорость стояли, например, на 56-52-м километрах Ярославского шоссе, 81-84-м километрах Киевского шоссе, 40-42-м километрах Новорязанского шоссе, а также 41-40-м и 50-48-м километрах этой же трассы в обратную сторону. Их принцип работы заключался в фиксации времени, затраченного водителем на проезд всего участка дороги. Затем эта цифра делилась на километраж, и выводилась средняя скорость движения. Если автолюбитель пролетал четыре километра от одной камеры до другой за две минуты, значит, он несся со скоростью 120 километров в час. И его штрафовали. К слову, такие камеры появились в Подмосковье не так уж и давно - первую установили на Ярославке в 2019 году.

Но теперь автоэксперты признали показания этих камер неинформативными. Мол, две камеры, установленные на расстоянии друг от друга, не могут указать конкретного места превышения скорости. А требования о необходимости этих данных прямо прописаны в законе. К тому же существует наказание только за превышение моментальной скорости, а не какой-либо средней.

Как уточнили в областном минтрансе, ни один комплекс фото- и видеофиксации в связи с этим из эксплуатации не выведен. Они просто вернулись к прежнему режиму работы и фиксируют скорость в одной точке.

Автоновости,Минтранс РФ,ГИБДД,
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