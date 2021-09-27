Китайцы выпустили семейный электрокар за 340 тысяч рублей

Разнообразие недорогих электрокаров на китайском рынке продолжает расти. Местная компания Hongrui готовится к старту приема заказов на модель Xiaohu Tiger, которая позиционируется как FEV – Family Electric Vehicle, или семейный электрокар. Автомобильчик с двумя либо четырьмя местами в салоне предложат по цене от 29 900 юаней, что равно 336 тысячам рублей. В движение его приводит безальтернативный мотор, а полный заряд батареи обеспечивает до 170 километров хода.

Фото: © Autohome © Autohome

Внешне электрокар Xiaohu напоминает другого «китайца» – Wuling Hongguang Mini EV, который уже окрестили «убийцей Tesla». Миниатюрная модель бьет рекорды продаж на местном рынке: в августе ее приобрели 41 188 жителей КНР. Вероятно, успех Wuling и вдохновил компанию Hongrui на выпуск своей версии, так как помимо дизайна модели схожи габаритами, запасом хода и стоимостью.

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Длина Hongrui Xiaohu в двухместном варианте не достигает и трех метров, а в пятиместном составляет 3,4 метра при колесной базе 1980 и 2440 миллиметров соответственно. Максимальный объем багажника более крупного электрокара — 681 литр.

Салон для экономии места лишили центрального тоннеля, а на передней панели разместили модный кластер с экраном мультимедийной системы и «приборкой». Перед ним – трехспицевый руль без элементов управления, а по центру расположены кнопки управления трансмиссией.

Несмотря на весьма демократичный ценник, оснащение сложно назвать бедным: в него включены камера заднего вида с динамической разметкой, две фронтальные подушки безопасности, система мониторинга давления в шинах, а также ABS и система распределения тормозных усилий. Кроме этого, предусмотрены спортивный и экономичный режимы езды.

Электродвигатель у Xiaohu только один: он выдает 41 лошадиных силу и запитывается от аккумулятора емкостью 11,8 киловатт-часа, на полном заряде которого «трехдверка» проезжает 170 километров по устаревшему циклу NEDC. В пятидверной версии мощность увеличена до 46 сил, однако энергии батареи хватает только на 160 километров.

Прием заказов на первую партию Hongrui Xiaohu Tiger, которая будет состоять всего из 500 экземпляров, откроется в октябре.