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Мосгордума поддержала новый штраф для водителей

Ura.Ru
2 часа назад

Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала идею о десятикратном увеличении штрафов за нарушение водителями тишины в ночное время. Теперь нарушителям тишины будет грозить штраф от 5 тысяч рублей вместо 500.

Мосгордума поддержала новый штраф для водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рассмотрев проект постановления, комиссия рекомендует Мосгордуме принять проект постановления в первом чтении и при отсутствии поправок в целом», — сказал председатель комиссии Александр Семенников. Его слова передает «Интерфакс».

Отмечается, что штраф будет грозить за езду без глушителей или с громкой музыкой. Размер штрафа будет зависеть от мощности транспорта. Камеры на дорогах планируется оборудовать специальными шумомерами.

С инициативой усиления штрафов за нарушение тишины выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Водителей также будут штрафовать за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, пишет RT.

Автоновости,Александр Семенников,Сергей Собянин,Мосгордума,Интерфакс,
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