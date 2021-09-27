Мосгордума поддержала новый штраф для водителей

Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала идею о десятикратном увеличении штрафов за нарушение водителями тишины в ночное время. Теперь нарушителям тишины будет грозить штраф от 5 тысяч рублей вместо 500.

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«Рассмотрев проект постановления, комиссия рекомендует Мосгордуме принять проект постановления в первом чтении и при отсутствии поправок в целом», — сказал председатель комиссии Александр Семенников. Его слова передает «Интерфакс».

Отмечается, что штраф будет грозить за езду без глушителей или с громкой музыкой. Размер штрафа будет зависеть от мощности транспорта. Камеры на дорогах планируется оборудовать специальными шумомерами.