Автоэксперт: Российские зимы препятствуют распространению электрокаров

Автоэксперт Вячеслав Субботин в интервью "Народным новостям" рассказал о ключевых трудностях перехода на электромобили в России.

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По его словам, существующие сегодня машины имеют ограниченную область применения в связи с техническими и инфраструктурными причинами.

"Во-первых, нужна батарейка, способная конкурировать с топливным баком. Нет батарейки, которая не садится на морозе, не теряет емкость. Ее просто не существует", - отметил Вячеслав Субботин.

Он пояснил, что все элементы, обеспечивающие поддержание батарейки, очень сильно удорожают конструкцию. Кроме того, в электрокарах для поддержания температуры необходим обогреватель, который будет работать либо на солярке, либо на бензине. Таким образом, в странах с суровым климатом и с температурой ниже 20 градусов применение автомобилей становится невозможным.

Еще одним важным нюансом, мешающим распространению электрокаров в России, является малое количество частных домов в городах.

"Люди, использующие электрокары, должны жить в частных домах, куда можно будет их загонять и заряжать. Если частного дома нет - все, крест", - добавил автоэксперт.

Трудности в данном случае связаны со временем зарядки электрокара – минимум 20 минут.

Ранее в "ТАСС" сообщали, что калининградский завод "Автодор" планирует начать в 2024 году выпуск автомобилей с электрическим и газовым двигателями с запасом хода 400 километров.