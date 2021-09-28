В Москве тестируют камеры для борьбы с шумными авто и мотоциклами

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестировать в городе новые дорожные комплексы, с помощью которых будут бороться с шумными автомобилями и мотоциклами, мешающими гражданам спать по ночам, пишет «Коммерсантъ».

Фото: Евгний Одиноков/РИА «Новости» Евгний Одиноков/РИА «Новости»

По информации газеты, один такой прибор уже разместили в центре столицы в районе Чистых прудов.

Как сообщил замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев, каждая камера нового типа оснащена четырьмя микрофонами, направленными в сторону проезжей части. По его словам, система будет фиксировать звук, делать снимки, а также записывать видео.

«Штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины (или мотоцикла), а также информацию об уровне произведенного транспортным средством шума в пяти-семи точках по ходу движения», — рассказал начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов.