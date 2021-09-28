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В Москве начали тестировать камеры для борьбы с шумными авто и мотоциклами

Газета.Ruиещё 9
3 часа назад

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестировать в городе новые дорожные комплексы, с помощью которых будут бороться с шумными автомобилями и мотоциклами, мешающими гражданам спать по ночам, пишет «Коммерсантъ».

В Москве тестируют камеры для борьбы с шумными авто и мотоциклами
Фото: Евгний Одиноков/РИА «Новости»Евгний Одиноков/РИА «Новости»

По информации газеты, один такой прибор уже разместили в центре столицы в районе Чистых прудов.

Как сообщил замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев, каждая камера нового типа оснащена четырьмя микрофонами, направленными в сторону проезжей части. По его словам, система будет фиксировать звук, делать снимки, а также записывать видео.

«Штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины (или мотоцикла), а также информацию об уровне произведенного транспортным средством шума в пяти-семи точках по ходу движения», — рассказал начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил наказывать владельцев шумного транспорта. Он уже внес в Мосгордуму пакет поправок в закон об ответственности за нарушение тишины. Градоначальник считает, что для «отмороженных» водителей, «гоняющих без глушителей и с громкой музыкой» по ночам, необходимо ввести штраф в размере 5 тысяч рублей, сумма которого будет увеличиваться в зависимости от мощности двигателя.

Автоновости,Андрей Корнеев,Владимир Карпов,Сергей Собянин,Мосгордума,
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