«Маячок»: за что водителей будут штрафовать на 5000 рублей и лишать прав

Сотрудники ГИБДД на регулярной основе проводят рейдовые мероприятия. Самым распространенным является поиск нетрезвых водителей, кроме того проводятся профилактические рейды на выявление водителей выехавших па полосу встречного движения, не пропустивших пешеходов и т.п.

На этой неделе в СМИ появилась информация о проведении нового рейда под названием «Маячок».

Главной задачей рейда «Маячок» является профилактика нарушений ПДД связанных с предоставлением преимущества в движении автомобилям специальных служб, которые едут по дороге с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.

К рейдовому мероприятию привлечены различные спецслужбы: скорая помощь и сотрудники МЧС. Машины будут передвигаться по населенному пункту с включенными маячками и звуковой сигнализацией. В кабине авто будет находиться сотрудник ГИБДД. Позади специального автомобиля будут ехать сотрудники дорожной инспекции, получающие информацию о том, какой автомобиль не уступил дорогу.

На основе полученных данных автомобиль, нарушивший ПДД будет остановлен, а в отношении водителя составлен протокол.