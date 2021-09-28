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ГИБДД в России проводит рейд «Маячок»: водителей будут штрафовать на 5000 рублей и лишать прав

Car.ru
1 час назад

Сотрудники ГИБДД на регулярной основе проводят рейдовые мероприятия. Самым распространенным является поиск нетрезвых водителей, кроме того проводятся профилактические рейды на выявление водителей выехавших па полосу встречного движения, не пропустивших пешеходов и т.п.

«Маячок»: за что водителей будут штрафовать на 5000 рублей и лишать прав
Фото: Car.ruCar.ru

На этой неделе в СМИ появилась информация о проведении нового рейда под названием «Маячок».

Главной задачей рейда «Маячок» является профилактика нарушений ПДД связанных с предоставлением преимущества в движении автомобилям специальных служб, которые едут по дороге с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.

К рейдовому мероприятию привлечены различные спецслужбы: скорая помощь и сотрудники МЧС. Машины будут передвигаться по населенному пункту с включенными маячками и звуковой сигнализацией. В кабине авто будет находиться сотрудник ГИБДД. Позади специального автомобиля будут ехать сотрудники дорожной инспекции, получающие информацию о том, какой автомобиль не уступил дорогу.

На основе полученных данных автомобиль, нарушивший ПДД будет остановлен, а в отношении водителя составлен протокол.

Напомним, что в случае такого нарушения ответственность водителя оштрафуют на сумму от 3 000 до 5 000 рублей или лишат права управления транспортными средствами на срок от 3-х месяцев до одного года.

Автоновости,ГИБДД,МЧС,
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