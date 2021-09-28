Судимым закроют дорогу в таксисты

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничения на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением городским общественным транспортом и такси. Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Для водителей общественного транспорта запрет может быть связан с неснятой или непогашенной судимостью за реступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством государств — членов ЕАЭС. Для водителей такси перечень преступлений, влекущих ограничения, включает в себя убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.