Ford строит два мегазавода под электрокары

В ближайшие четыре года будет построено два мегапредприятия в которые инвестируют около 30 млрд долларов. Огромный комплекс Blue Oval City в Стэнтоне (штат Теннесси, США) поселит на своей территории производственные цеха для электропикапов нового поколения и завод Blue Oval SK на котором будут производить тяговые литий-ионные аккумуляторы. Ещё одно совместное предприятие Blue Oval SK возведут в Глендэйле (штат Кентукки, США). Помимо этого, Ford в сотрудничестве с фирмой Redwood Materials запустит утилизационные центры для переработки батареек. Запуск комплексов запланирован к 2025 году.