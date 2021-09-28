Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Ford строит два мегазавода под электрокары

Autorating.ru
2 часа назад

Североамериканский офис компании Ford объявил о планах развития производства электрифицированных автомобилей. Руководство «голубого овала» уже достигло договорённости с южнокорейской фирмой SK Innovation, которая поможет с производством литий-ионных тяговых аккумуляторов.

Ford строит два мегазавода под электрокары
Фото: FordFord

В ближайшие четыре года будет построено два мегапредприятия в которые инвестируют около 30 млрд долларов. Огромный комплекс Blue Oval City в Стэнтоне (штат Теннесси, США) поселит на своей территории производственные цеха для электропикапов нового поколения и завод Blue Oval SK на котором будут производить тяговые литий-ионные аккумуляторы. Ещё одно совместное предприятие Blue Oval SK возведут в Глендэйле (штат Кентукки, США). Помимо этого, Ford в сотрудничестве с фирмой Redwood Materials запустит утилизационные центры для переработки батареек. Запуск комплексов запланирован к 2025 году.

Внизу иллюстрация того как будет выглядеть комплекс Blue Oval в Теннесси, вверху — завод Blue Oval SK в Глендэйле.

Постепенно Ford планирует нарастить объем электрифицированных моделей в своей продуктовой гамме, но от двигателей внутреннего сгорания, пока отказываются не планируют.

Автоновости,Ford,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители