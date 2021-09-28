Шум и езда без шлема. За что оштрафует камера

В Москве началось тестирование камер фиксации, замеряющих шум от транспорта. Первый опытный образец установлен в центре города. В дальнейшем аналогичные будут ставить там, где жители больше всего жалуются на громкие дороги. В начале сентября стало известно, что столичная автоинспекция объявила тендер на закупку камер, которые умеют определять на 13 нарушений больше, чем прежние. Чему могут научиться дорожные камеры, читайте в подборке «Рамблера».

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Уровень шума

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О введении штрафа за уровень шума речь пока не идет: камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте, затем нужно выработать методику измерения и внести соответствующие изменения в законодательство, заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В Москве законопроект о штрафах для владельцев слишком громких машин и мотоциклов может быть рассмотрен городской думой уже 29 сентября. По предложению столичного мэра Сергея Собянина минимальный штраф составит 5 тыс. рублей, и он будет увеличиваться в зависимости от мощности мотора. Применению закона пока мешает отсутствие нормативных документов, в которых был бы указан пороговый уровень шума. Существует ГОСТ, который его определяет, но этот документ подразумевает лабораторные условия, а не дорожные.

Превышение средней скорости

Штраф отменен в сентябре 2021 года. Его фиксировала двойная камера комплекса «Автодория». Первая отмечала номер машины и скорость на въезде на измеряемый участок, вторая — скорость на выезде с участка. Если автомобиль ехал быстрее средней скорости по участку, водителя штрафовали. В России было около 1 тыс. таких комплексов. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, не исключено, что через какое-то время, после внесения в ПДД и КоАП соответствующих понятий, камеры, измеряющие среднюю скорость, вернутся на дороги. Подобные системы успешно работают в некоторых странах, но их нужно четко регулировать, отметил он. В частности, нужно ограничить участки применения таких камер. Самое громкое дело по вопросу правомерности такого штрафа связано с превышением скорости на участке протяженностью в 70 км. По словам Моржаретто, это нонсенс.

Поворот налево и разворот не из крайнего положения

В крупных городах подобные маневры уже отслеживаются, но обычно речь только о пересечении сплошной разметки. Теперь же речь идет о позиции начала маневра. Отследить неверное перестроение камере несложно, участие в этом нейросети минимально, рассказал специалист из компании «Технологии распозна¬вания» Сергей Кусов порталу «Авто.ру». Камера просто видит, что номерная пластина пересекла ряд. По его словам, такая технология отслеживания актуальна, например, на съезде с кольца.

Движение мотоциклиста между рядами

В нынешнем варианте КоАП наказания за такое нарушение нет, но камеры хотят «научить» заранее. Пока к этому есть ряд технических препятствий: не все устройства могут распознать номер мотоцикла и корректно отследить его маневры. Мотоциклист не должен ехать строго по центру полосы, поэтому оценить его передвижение на коротком участке сложно, это нужно делать на протяжении.

Езда на мотоцикле без шлема

На данный момент камеры не могут нормально отличить шлем от головного убора или пышной прически, говорит эксперт Григорий Шухман. Учитывая, что существуют еще и разные формы самих шлемов, контроль по фотоматериалам возможен только в ручном режиме.

Кусов с ним не согласен и считает, что отслеживать наличие шлемов с помощью камер вполне реально.

Обклейка машин и незаконные мигалки

ЦОДД планирует с помощью фиксации отслеживать нелегальные мигалки, «серые» такси и незаконное раскрашивание машин в стиле спецслужб. Это будет делаться через базу автономеров, в которую внесены все машины, имеющие право на спецзнаки.