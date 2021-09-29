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Вместо «Форда Мондео»: представлен новый кросс-хэтчбек с метровым дисплеем в салоне

Wroom.ru
3 часа назад

Большой кросс-хэтчбек Ford Evos, показанный весной этого года в качестве концепта, официально стал серийной моделью.

Вместо «Мондео»: «Форд» показал новый кросс-хэтчбек с метровым дисплеем
Фото: WroomWroom

Модель приходит на смену семейству Mondeo, продажи которого должны завершиться в следующем году, но по формату новый Ford Evos разительно отличается от предшественника. Это большой (длина кузова 4,92 метра) пятидверный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом и кроссоверными пропорциями кузова.

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Выглядит новинка эффектно: спортивный силуэт с покатой крышей, рельефные боковины, узкие полоски светотехники, выдвижные дверные ручки. Но главная особенность «Эвоса» скрыта в салоне.

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Центральное место на передней панели занимает огромный дисплей медиасистемы шириной 1,1 метра. Экран, на который можно вывести сразу несколько приложений (например, карту навигации, настройки климат-контроля и управление музыкой) объединён в один блок с виртуальной приборной панелью.

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Для «Эвоса» предлагается только один двигатель — бензиновый двухлитровый с турбонаддувом, развивающий 238 л. с. Мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод — исключительно передний: полноприводного варианта, несмотря на кросс-формат, у модели нет.

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Производством машин для китайского рынка займётся совместное предприятие Changan-Ford, продажи начнутся в конце этого года. Цены уже объявлены: базовый Ford Evos стоит 228 тысяч юаней — примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу.

Возможно, в перспективе модель выйдет и на рынки других стран, но в России такой «Форд» точно не появится.

Автоновости,Ford,
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