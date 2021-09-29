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Lucid запустила сборку самого дальнобойного электромобиля в мире

Motor.ru
2 часа назад

Компания Lucid Motors объявила о старте производства электрического седана Air – самого дальнобойного батарейного автомобиля на планете. На конвейер завода в Каса-Гранде, штат Аризона, встала лимитированная топ-версия под названием Dream Edition, ограниченная 520 экземплярами – по количеству миль, которые Air способен преодолеть на одном полном заряде аккумулятора (837 километров). Такое исполнение станет также самым дорогим в линейке Air: его стоимость составляет 169 тысяч долларов (12,3 миллиона рублей).

Самый дальнобойный в мире электромобиль встал на конвейер
Фото: © Lucid Motors© Lucid Motors

Автомобили собираются на заводе Advanced Manufacturing Plant (AMP-1), а на смежной производственной площадке Lucid Powertrain Manufacturing (LPM-1) в том же Каса-Гранде налажена сборка двигателей и трансмиссий для Air. Седан был представлен еще в 2016 году, однако до сих пор производство не получалось запустить из-за финансовых проблем. Решить их удалось благодаря инвестициям Суверенного фонда Саудовской Аравии, которые позволили доработать седан и построить собственный завод.

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Dream Edition, первой вставшая на конвейер, оснащается установкой комбинированной мощностью 946 лошадиных сил, разгоняющей седан с места до 100 километров за 2,5 секунды. Ее 900-вольтовая батарея емкостью 113 киловатт-часов позволяет проехать без подзарядки до 837 километров, что в начале сентября подтвердило Американское агентство по охране окружающей среды (EPA). Для сравнения, запас хода самой дальнобойной Tesla Model S в исполнении Long Range составляет 405 миль (652 километра).

Следом за Dream Edition начнется сборка версии «попроще» – Grand Touring стоимостью 139 тысяч долларов (10,1 миллиона рублей). Ее установка развивает 800 лошадиных сил, а пробег без подзарядки достигает 516 миль (830 километров). За ней последуют еще два исполнения: Touring и самая дешевая Pure, цена которой составит 77,4 тысячи долларов (5,6 миллиона рублей).

На сегодняшний день Lucid собрала уже 13 тысяч заказов на электрокары. Ближе к 2025 году к Air присоединится вторая модель – кроссовер Gravity, который составит конкуренцию Tesla Model X и получит запас хода на уровне первенца марки.

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