Первый электрический Rolls-Royce получил имя Spectre

Компания Rolls-Royce назвала имя первой полностью электрической модели. Новинка с кузовом купе будет называться Spectre. Двухдверка выйдет на рынок в четвертом квартале 2023 года. В настоящее время её готовят к серьезным испытаниям. За несколько лет первые образцы Spectre проедут 2,5 миллиона километров, что эквивалентно 400 годам эксплуатации. Это самая сложная и объемная программа ходовых испытаний за всю историю британского автопроизводителя.

Фото: © Rolls-Royce © Rolls-Royce

Электрические Роллс-Ройсы были и раньше. В 2011-м, к примеру, на Женевском автосалоне дебютировал прототип 102EX на базе «седьмого» Фантома, оснащенный двумя электромоторами и батареей емкостью 71 киловатт-час. Спустя пять лет показали его преемника — футуристичный 103EX (Vision Next 100). Машины серии EX, в понимании компании, всего лишь демонстрировали видение будущего и никогда бы не стали серийными.

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Купе Spectre в этом плане серьезно отличается. Это не экспериментальная машина и не прототип, а реальный серийный продукт. Тестировать электромобиль будут по всему миру, причем для него разработана самая сложная за всю историю Rolls-Royce программа ходовых испытаний: автомобили в общем сложности проедут 2,5 миллиона километров, что эквивалентно 400 годам эксплуатации. Первые покупатели получат машины в IV квартале 2023 года, а к 2030-му все Роллс-Ройсы будут электрическими.

Разумеется, никаких технических деталей о новинке пока нет. Некоторое время назад ходили слухи, что у первого электрического Rolls-Royce будет собственная платформа (уже есть подтверждение, что речь идет о «тележке» Architecture of Luxury, как у Phantom, Cullinan и Wraith), но основные узлы силового привода он разделит с кроссовером BMW iX и ещё не вышедшим седаном i7. По данным Autocar, двухмоторная установка Spectre будет аналогична iX M60.