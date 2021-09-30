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Обновленная Lada Vesta FL может появиться в продаже уже в феврале

Car.ru
59 минут назад

Обновленный отечественный автомобиль Lada Vesta FL появится в продаже уже в феврале следующего года.

Обновленная Lada Vesta FL может появиться в продаже уже в феврале
Фото: Car.ruCar.ru

Серийный выпуск новинки стартует в декабре 2021 года. Производители уверены, что модификация будет востребована у потенциальных покупателей. Однако не исключают вероятности того, что сроки будут перенесены. Основной причиной этого может стать продолжающийся дефицит микрочипов, а также последствия прошлогоднего режима самоизоляции.

Основным обновлением экстерьера станет иная решетка радиатора, новая светодиодная головная оптика, доработанный передний бампер, диски, более функциональный руль, блок климат-контроля и переднюю панель. С технической точки зрения изменений не планируется.

Под капотом будет установлен 1,6 или 1,8-литровый мотор. Их мощность составит 106 или 116 лошадиных сил соответственно. Вместе с агрегатом будет работать механическая коробка передач или вариатор. Привод может быть передним или полным.

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