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В России начнут учить вождению машин и мотоциклов на магистралях

Газета.Ruиещё 1
54 минуты назад

Автошколы могут обязать учить россиян управлению машиной и мотоциклом на магистрали. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на корректировки в проекте ведомственного приказа Минпросвещения по просьбе Министерства внутренних дел.

Автошколы обяжут учить вождению на магистралях
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

До этого учащимся автошкол запрещалось выезжать с инструкторами на скоростные дороги по соображения безопасности, ограничение было закреплено в ПДД.

Новые нормы приказа предписывают уделять больше времени отработке навыков вождения в городских условиях с кандидатам в водители.

Участники рынка уверены, что с нововведениями обучение в автошколах не станет дороже.

«Многие водители, получив права, доплачивали за дополнительное обучение езде по магистралям», — отметила президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Планируется, что учебные организации впервые должны будут учить людей управлению авто или мотоциклов на автомагистралях (при их наличии поблизости).

Предварительная дата вступления в силу нововведений — 1 марта следующего года.

Автоновости,Татьяна Шутылева,
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