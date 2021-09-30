Автошколы обяжут учить вождению на магистралях

Автошколы могут обязать учить россиян управлению машиной и мотоциклом на магистрали. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на корректировки в проекте ведомственного приказа Минпросвещения по просьбе Министерства внутренних дел.

Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости» Владимир Астапкович/РИА «Новости»

До этого учащимся автошкол запрещалось выезжать с инструкторами на скоростные дороги по соображения безопасности, ограничение было закреплено в ПДД.

Новые нормы приказа предписывают уделять больше времени отработке навыков вождения в городских условиях с кандидатам в водители.

Участники рынка уверены, что с нововведениями обучение в автошколах не станет дороже.

«Многие водители, получив права, доплачивали за дополнительное обучение езде по магистралям», — отметила президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Планируется, что учебные организации впервые должны будут учить людей управлению авто или мотоциклов на автомагистралях (при их наличии поблизости).