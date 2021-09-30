Автошколы обяжут учить вождению на магистралях

Автошколы могут обязать учить россиян управлению машиной и мотоциклом на магистрали. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на корректировки в проекте ведомственного приказа Минпросвещения по просьбе Министерства внутренних дел.
До этого учащимся автошкол запрещалось выезжать с инструкторами на скоростные дороги по соображения безопасности, ограничение было закреплено в ПДД.
Новые нормы приказа предписывают уделять больше времени отработке навыков вождения в городских условиях с кандидатам в водители.
Участники рынка уверены, что с нововведениями обучение в автошколах не станет дороже.
«Многие водители, получив права, доплачивали за дополнительное обучение езде по магистралям», — отметила президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
Планируется, что учебные организации впервые должны будут учить людей управлению авто или мотоциклов на автомагистралях (при их наличии поблизости).
Предварительная дата вступления в силу нововведений — 1 марта следующего года.