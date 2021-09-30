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Осталось меньше месяца: когда нужно менять резину

Елена Прошина
1 час назад

Менять шины на зимние московским автомобилистам потребуется после 20 октября – тогда среднесуточная температура упадет ниже +5 градусов и ездить на летней резине станет небезопасно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Осталось меньше месяца: когда нужно менять резину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Переход среднесуточной температуры через плюс 5 в сторону понижения произойдет после 20 октября, это та температура, когда начинает дубеть автошина», – сказал синоптик.

Тишковец добавил, что по прогнозу после 28 октября в Москве ляжет первый неустойчивый, «символичный» снежный покров, который тут же начнет таять. Однако в течение месяца полноценного снега ждать не стоит.

Напомним, что ранее в центре «Фобос» москвичам предсказали «марсианский» октябрь – дефицит осадков в первой половине месяца может достичь 60%, в результате чего в воздухе будет большая концентрация пыли. Кроме того, температура превысит нормативные показатели, и первые две недели октября окажутся теплыми, сообщает РИА Новости.

Автоновости,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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