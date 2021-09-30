Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В России изменят правила обучения вождению

Анна Безрукова
2 часа назад

Учебные организации впервые могут начать обучать кандидатов в водители навыкам управления на автомагистралях. Соответствующий проект поправок подготовили в Минпросвещения РФ. При этом в ГИБДД подчеркнули, что следует эффективнее адаптировать людей к реальным условиям движения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Если новые поправки примут, поменяется распределение часов практических занятий. Сейчас на автодром выделяется 24 часа, а на «город» — 32. Согласно новым правилам, для обучения езды по городу предоставят 38 часов, а на «площадку» — 18.

Проект планируют подготовить к 15 ноября, после этого свою оценку дадут в Министерстве экономики РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Судимым закроют дорогу в таксисты

Ранее сообщалось, что кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предусматривается введение ограничений на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением городским общественным транспортом и такси. Действие документа распространяется как на граждан РФ, так и на трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Так, для водителей общественного транспорта запрет может быть вызван неснятой или непогашенной судимостью за преступления в отношении общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, а также за такие же преступления по законам стран — членов ЕАЭС.

Автоновости,Видео,ГИБДД,Минэкономразвития,ЕАЭС,Госдума,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители