В России изменят правила обучения вождению

Учебные организации впервые могут начать обучать кандидатов в водители навыкам управления на автомагистралях. Соответствующий проект поправок подготовили в Минпросвещения РФ. При этом в ГИБДД подчеркнули, что следует эффективнее адаптировать людей к реальным условиям движения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Если новые поправки примут, поменяется распределение часов практических занятий. Сейчас на автодром выделяется 24 часа, а на «город» — 32. Согласно новым правилам, для обучения езды по городу предоставят 38 часов, а на «площадку» — 18.

Проект планируют подготовить к 15 ноября, после этого свою оценку дадут в Министерстве экономики РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предусматривается введение ограничений на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением городским общественным транспортом и такси. Действие документа распространяется как на граждан РФ, так и на трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.