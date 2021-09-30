В Китае показали летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой

На аэрокосмической выставке в китайском Чжухае широкой публике представили летающий автомобиль, способный взлетать и приземляться вертикально без взлетно-посадочной полосы.

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Машина, названная Pegasus, может развивать до 160 км/час в воздухе и 120 км/час по земле.

Как заявил генеральный директор компании-разработчика Майкл Ян, вертикальный взлет делает автомобиль пригодным для использования в больших городах с вечными проблемами пробок и парковок. Однако рассчитано изобретение преимущественно для тех, кто готов выложить за средство передвижения внушительную сумму.

- Мы называем наш летающий авто "Ferrari в воздухе". Потенциальными клиентами видим владельцев Ferrari, Lamborghini и частных яхт. Мы нацелены на людей этого уровня. В день презентации мы уже получили 120 предварительных заказов, - цитирует Майкла Яна Ruptly.

Каким двигателем оснащается новинка, гендиректор компании не рассказал. Известно, что работает летающий автомобиль на 98-м бензине, а топливного бака хватит на 450 километров полета.