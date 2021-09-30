Как обманывают при шиномонтаже: 4 схемы

Автоэксперт Виталий Архиреев рассказал, с какими схемами обмана россияне могут столкнуться, «переобувая» на шиномонтаже резину. Своими наблюдениями он поделился с онлайн-журналом «Слово и Дело».

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По словам эксперта, в крупных городах риск обмана при смене резины в сервисе меньше, чем на окраинах и в странах СНГ, но он все же есть. При этом основной подвох кроется в радиусе колеса — за больший могут завысить цену «переобувания».

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«По сути, работа выполняется та же — будь то 15, 17 или 19 радиус. Они не сильно отличаются. Однако на шиномонтажах устанавливаются разные цены в зависимости от размера колес. Но тут, что называется, не попляшешь. Придется искать по рынку тех, кто не наживается на разном размере колес», - пояснил он.

Также эксперт отметил, что до сих пор сохраняется разница в цене на услуги для владельцев иномарок и отечественных машин. При этом работники шиномонтажа могут начать выискивать дефекты на колесах и убеждать владельца в том, что их необходимо починить и исправить прямо сейчас.

«Это самые отпетые жулики на шиномонтажах, которые находят дефекты колес и предлагают заменить шину целиком или провести ее ремонт. Зачастую шина и колесо этого не требуют», — подчеркнул автоэксперт.

По его словам, автовладельцы могут столкнуться и с навязыванием и других дополнительных услуг, например, заправкой шин азотом, обработкой колес медной смазкой, очисткой ступиц от грязи, заменой болтов и вентилей.

«От этого есть толк и потребитель получает определенную пользу, но это не необходимость. Сюда же, например, относятся продажи пакетов для хранения колес — это не обман, а, скорее, дополнительная продажа, без которой пользователь тоже мог бы обойтись», — предупредил Виталий Архиреев.