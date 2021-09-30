Skoda покинула рынок Казахстана

Компания Skoda прекратила продажи автомобилей в Казахстане. Об этом сообщили «Газете.Ru» в российском представительстве чешского автопроизводителя.
«В настоящее время Skoda Россия ведет поиск новых партнеров. Продажи в данный момент не осуществляются», — говорится в ответе пресс-службы Skoda Auto Россия на запрос «Газеты.Ru» о ситуации с продажами автомобилей Skoda в Казахстане.
Продажи остановлены в связи с банкротством компании «БИПЭК Авто», которая являлась дистрибутором чешского бренда в Казахстане, и остановкой завода «Азиа Авто», где собирались автомобили Skoda для местного рынка.