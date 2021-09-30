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Skoda покинула рынок Казахстана

Газета.Ru
34 минуты назад

Компания Skoda прекратила продажи автомобилей в Казахстане. Об этом сообщили «Газете.Ru» в российском представительстве чешского автопроизводителя.

Skoda покинула рынок Казахстана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В настоящее время Skoda Россия ведет поиск новых партнеров. Продажи в данный момент не осуществляются», — говорится в ответе пресс-службы Skoda Auto Россия на запрос «Газеты.Ru» о ситуации с продажами автомобилей Skoda в Казахстане.

Продажи остановлены в связи с банкротством компании «БИПЭК Авто», которая являлась дистрибутором чешского бренда в Казахстане, и остановкой завода «Азиа Авто», где собирались автомобили Skoda для местного рынка.

Автоновости,Skoda,Газета.Ru,
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