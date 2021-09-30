Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Менее чем за три минуты устройство обеспечит электромобиль энергией, которой хватит на 100 километров пути

Motor.ru
2 часа назад

Шведско-швейцарская инжиниринговая компания ABB представила быстрейшее в мире зарядное устройство для электромобилей. Оно получило название Terra 360, где число указывает на мощность – 360 киловатт. К нему можно подключить до четырех «батарейных» автомобилей одновременно, причем на полную зарядку аккумулятора вне зависимости от модели уйдет не более 15 минут, обещают разработчики.

Полный «бак» за 15 минут: представлена самая быстрая в мире зарядка для электрокаров
Фото: Motor.ruMotor.ru

Пополнить запас хода любого электрокара на 100 километров с помощью Terra 360 можно будет менее чем за три минуты. По планам ABB, уже к концу нынешнего года первые сверхбыстрые зарядные терминалы появятся в Европе, а в 2022 году – в США, странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

ABB, или Asea Brown Boveri, занялась зарядками для «батарейных» автомобилей еще в 2010-м — и с тех пор продала 406 тысяч устройств в более чем 88 странах. Свою новейшую разработку ABB называет мощнейшей, однако еще в 2019 году нефтегазовая компания Repsol установила в испанской провинции Бискайя станцию, выдающую 400 киловатт. Расчетное время полной зарядки от такого терминала – до 10 минут, но ни один из серийных электрокаров до сих пор не поддерживает такую мощность.

Terra 360 от ABB ближе к показателям актуальных на сегодняшний день моделей. К примеру, электрокар Genesis GV60, принимает 350 киловатт, как и соплатформенные Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. То же относится к кроссоверу Cadillac Lyriq с инновационной батареей Ultium, которая достанется и другим электрическим моделям подконтрольных GM марок.

Автоновости,Cadillac,Hyundai,Kia,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители