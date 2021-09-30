Полный «бак» за 15 минут: представлена самая быстрая в мире зарядка для электрокаров

Шведско-швейцарская инжиниринговая компания ABB представила быстрейшее в мире зарядное устройство для электромобилей. Оно получило название Terra 360, где число указывает на мощность – 360 киловатт. К нему можно подключить до четырех «батарейных» автомобилей одновременно, причем на полную зарядку аккумулятора вне зависимости от модели уйдет не более 15 минут, обещают разработчики.

Пополнить запас хода любого электрокара на 100 километров с помощью Terra 360 можно будет менее чем за три минуты. По планам ABB, уже к концу нынешнего года первые сверхбыстрые зарядные терминалы появятся в Европе, а в 2022 году – в США, странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

ABB, или Asea Brown Boveri, занялась зарядками для «батарейных» автомобилей еще в 2010-м — и с тех пор продала 406 тысяч устройств в более чем 88 странах. Свою новейшую разработку ABB называет мощнейшей, однако еще в 2019 году нефтегазовая компания Repsol установила в испанской провинции Бискайя станцию, выдающую 400 киловатт. Расчетное время полной зарядки от такого терминала – до 10 минут, но ни один из серийных электрокаров до сих пор не поддерживает такую мощность.