Полный «бак» за 15 минут: представлена самая быстрая в мире зарядка для электрокаров

Шведско-швейцарская инжиниринговая компания ABB представила быстрейшее в мире зарядное устройство для электромобилей. Оно получило название Terra 360, где число указывает на мощность – 360 киловатт. К нему можно подключить до четырех «батарейных» автомобилей одновременно, причем на полную зарядку аккумулятора вне зависимости от модели уйдет не более 15 минут, обещают разработчики.
Пополнить запас хода любого электрокара на 100 километров с помощью Terra 360 можно будет менее чем за три минуты. По планам ABB, уже к концу нынешнего года первые сверхбыстрые зарядные терминалы появятся в Европе, а в 2022 году – в США, странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Terra 360 от ABB ближе к показателям актуальных на сегодняшний день моделей. К примеру, электрокар Genesis GV60, принимает 350 киловатт, как и соплатформенные Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. То же относится к кроссоверу Cadillac Lyriq с инновационной батареей Ultium, которая достанется и другим электрическим моделям подконтрольных GM марок.