Renault сократит географию продаж бюджетных Logan и Sandero

Официальные дилеры французского автомобильного концерна Renault сократят географию продаж бюджетных Logan и Sandero.

По словам дилеров, руководство концерна приняло решение не продавать эти машины в Латинской Америке, а Logan и Sandero, актуальные для Бразилии, Колумбии и Аргентины, снимут с конвейера через несколько лет.

Все дело в том, что с 1 января 2024 года в Бразилии вступят в силу новые требования к безопасности автомобилей. Французские разработчики не хотят подстраивать свои модели под эти изменения, поэтому и собираются завершить продажу машин, позже представив другие, более подходящие и доработанные варианты.