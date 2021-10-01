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Renault сократит географию продаж бюджетных Logan и Sandero

Car.ru
1 час назад

Официальные дилеры французского автомобильного концерна Renault сократят географию продаж бюджетных Logan и Sandero.

Renault сократит географию продаж бюджетных Logan и Sandero
Фото: Car.ruCar.ru

По словам дилеров, руководство концерна приняло решение не продавать эти машины в Латинской Америке, а Logan и Sandero, актуальные для Бразилии, Колумбии и Аргентины, снимут с конвейера через несколько лет.

Все дело в том, что с 1 января 2024 года в Бразилии вступят в силу новые требования к безопасности автомобилей. Французские разработчики не хотят подстраивать свои модели под эти изменения, поэтому и собираются завершить продажу машин, позже представив другие, более подходящие и доработанные варианты.

Французы, как и многие другие автопроизводители, отдают предпочтение кроссоверам, которые являются более выносливыми. Не исключено, что и для рынков этих стран будут представлены автомобили SUV-сегмента.

Автоновости,Renault,
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