Фирма Ford увеличит автономность электрокара Mustang Mach-E: по данным инсайдеров с одноимённого форума, прибавка составит около трёх процентов, что эквивалентно величинам от 10 до 16 километров. Повышения «дальнобойности» кроссовера удастся достичь за счёт апгрейда батарей — полезная ёмкость аккумуляторов возрастёт на те же три процента. Кроме того, в 2022 модельном году поменяются опции и оснащение Ford Mustang Mach-E.

Фото: Ford Ford

Представители Ford грядущий апгрейд не комментируют, но источник с портала MachEForum раскрыл технические подробности. Ожидается, что тяговая батарея Mustang Mach-E Standard Range будет вмещать 70 киловатт-часов (было 68 киловатт-часов), а более «дальнобойная» версия Extended Range получит ячейки эффективной ёмкостью 91 киловатт-час (а не 88 киловатт-часов).

Общая ёмкость не уточняется, но похоже Ford сохранит те же аккумуляторы на 75,7 киловатт-часа и 98,8 киловатт-часа соответственно, а прогресса удастся достичь за счёт программных средств.

Если инсайдерская информация верна, то базовый заднеприводный Mustang Mach-E сможет проезжать 381 километр (прибавка в 11 километров), полноприводная модификация — 350 километров (+10 км); заднеприводный кроссовер с увеличенной батареей — 499 километров (+16 км), а полноприводный с тем же аккумулятором — 450 километров (+15 км). Топ-версия California Route должна будет проехать без подзарядки 507 километров (+16 км).