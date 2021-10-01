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Обновленный Porsche Macan появится в России в ноябре 2021 года

Car.ru
1 час назад

Марка Porsche готовится представить на автомобильном рынке России обновленный Macan. Стала известна дата выхода новинки.

Обновленный Porsche Macan появится в России в ноябре
Фото: Car.ruCar.ru

В российском представительстве компании Porsche поделились, что обновленная версия Macan появится в дилерских центрах всей страны уже в ноябре. В ходе доработок транспортное средство получило новые передние бампера и задние диффузоры.

Еще одно нововведение - сенсорные поверхности, расположенные на центральном тоннеле. Они заменили традиционные кнопки. Сейчас в списке базового оснащения предусмотрены светодиодные фары и наружные зеркала SportDesign. Ранее они числились в качестве опций за дополнительную плату.

Российским покупателям будет предлагаться одна из 3 модификаций. Начальная версия оснащается 2-литровым двигателем на 265 л.с. В результате разгон до 100 км/час сократили до 6.2 секунды.

Вместе с обновлением Macan перестал занимать позицию самого бюджетного в линейке производителя. Стоимость начинается от 5 390 000 рублей. За 2-дверный 718 Cayman просят на 480 000 рублей меньше.

Macan S получил мотор на 2.9 литра, который развивает 380 л.с. С таким агрегатом автомобиль способен разгоняться до 100 км/час за 4.6 секунды. Модификация оценивается в 6 490 000 рублей.

Самой мощной станет версия GTS, которая имеет мотор мощностью 440 л.с. Разгон до 100 км/час - за 4.3 секунды. В исполнении GTS модель оценили в 7 490 000 рублей.

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