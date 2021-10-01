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Проезд по ЦКАД разрешили оплачивать на «Госуслугах»

Газета.Ru
1 час назад

На портале госуслуг появился сервис по оплате проезда по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и штрафов Ространснадзора, сообщает пресс-служба госкорпорации «Автодор».

Проезд по ЦКАД разрешили оплачивать на «Госуслугах»
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Чтобы воспользоваться новым сервисом, в личном кабинете портала можно перейти на страницу погашения штрафа за неоплаченный проезд и на страницу ООО «Автодор-платные дороги» для оплаты самого проезда.

Штраф за неоплаченный проезд по ЦКАД сразу после вынесения должен появиться на главной странице личного кабинета пользователя на «Госуслугах». Его можно аннулировать, заплатив за проезд в течение 20 дней. В противном случае владелец транспортного средства привлекается к административной ответственности по ст. 12.21.4 КоАП (штраф для легковых автомобилей — 1500 рублей, для грузовиков и автобусов – 5000 рублей).

Задолженность за проезд по платной дороге с безбарьерной системой оплаты «Свободный поток» нужно погасить в течение 5 суток после поездки. По данным «Автодора», с начала сентября сервисом воспользовалось более пяти тысяч раз, оплатив проезд по ЦКАД и аннулировав штраф.

С 1 сентября пользователи портала госуслуг с верифицированным профилем могут обжаловать через него штрафы с камер. Для этого необходимо оформить заявление в электронном виде, приложив к нему свое объяснение, а также фото или видео в качестве доказательства невиновности.

8 сентября Минцифры выпустило приложение «Госуслуги авто», которое позволяет водителям предъявлять инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода на экране смартфона или планшета.

Автоновости,ГИБДД,Ространснадзор,Автодор,
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