Эксперт объяснил правила выбора топлива зимой

Автомобиль надо заправлять бензином с рекомендованным производителем октановым числом. О лучшем топливе для использования в зимний период агентству «Прайм» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen » Константин Епанешников.

По его словам, не стоит верить сообщениям в СМИ о том, что зимой стоит выбирать бензин с большим или меньшим октановым числом из-за наличия в топливе так называемых присадок для лучшей работы в мороз. Автоэксперт объяснил, что при проектировании машины ДВС настраивается на определенный вид топлива и всегда стоит выбирать именно его, в противном случае могут возникнуть проблемы с двигателем.