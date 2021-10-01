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Оплатить за проезд по платнику в России теперь можно на портале Госуслуг

Quto.ru
1 час назад

Опция распространяется всего на одну дорогу

На Госуслугах запустили сервис оплаты проезда по ЦКАД
Фото: АвтодорАвтодор

На портале Госуслуг открылся сервис по оплате проезда по платной автодороге ЦКАД. Там же можно погасить задолженность перед Ространснадзором по штрафам. О новых опциях рассказала пресс-служба «Автодора».

Теперь граждане могут оплатить проезд по Центральной кольцевой автомобильной дороге, зайдя в личный кабинет на Госуслугах. Искать опцию следует в разделе штрафов. С главной страницы личного кабинета, на которой отображается общая сумма неоплаченных штрафов, можно перейти не только на страницу их погашения, но и на страницу ООО «Автодор-платные дороги», где вам предложат оплатить уже совершённый проезд.

В соответствии с законом 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», погасить задолженность за проезд по платной дороге с безбарьерной системой оплаты «Свободный поток» можно на протяжении пяти суток после проезда. По истечении указанного срока владелец транспортного средства привлекается к ответственности по ст. 12.21.4 КоАП РФ. Владельцам легковых машин придётся расстаться с суммой в 1 500 рублей, а грузовиков и автобусов – 5 000 рублей.

Штраф за неоплаченный проезд можно также аннулировать, заплатив после его вынесения в течение 20 дней. Он появляется на главной странице личного кабинета пользователя на Госуслугах.

С 1 сентября на Госуслугах также начал действовать сервис для обжалования штрафов с камер. Заявления оформляются в электронном виде. В качестве доказательства прикладываются объяснение, фото- и видеоматериалы.

Автоновости,Ространснадзор,Автодор,
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