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Японца удивила российская Lada Niva

News.ruиещё 1
1 час назад

Японский автомобильный журналист Фумио Огава поделился своими впечатлениями от российского автомобиля Lada Niva. В 80-е годы он сам являлся обладателем этого внедорожника, и уже в то время ему казалось, будто автомобиль прибыл из прошлого. Об этом Огава написал в материале для издания Asahi Shimbun.

В Японии назвали Lada Niva «очаровательной»
Фото: news.runews.ru

Автор напомнил, что автомобиль был создан в СССР в 1976 году и на тот момент представлял из себя «очаровательный продвинутый автомобиль, который может преодолевать бездорожье».

В Советском Союзе в то время решили создать машину, способную передвигаться в самых суровых условиях, так появилась трёхдверная «Нива».

Она оснащена подключаемым полным приводом со вспомогательной коробкой передач, системой, которая в отсутствие Pajero сейчас встречается только на Suzuki Jimny и некоторых американских автомобилях, — подчёркивает Огава.

Способность «Нивы» ездить по неровным дорогам была высоко оценена на рынке Западной Европы. Популярность автомобиля дала возможность сохранить его выпуск до настоящего времени.

По словам Огавы, в 80-е годы он сам ездил на неофициально импортированной «Ниве»: двигатель внедорожника сильно шумел, ездить было некомфортно. Единственное, что радовало японца, это дизайн и компактность.

Её до сих пор импортируют, хотя и в очень небольших количествах. <...> Возможно, «Нива» изменилась. Или следует думать, что изменилось восприятие автомобилей. Может быть, тот факт, что автомобиль не напичкан технологиями, успокаивает людей, — резюмирует Огава.

Ранее АвтоВАЗ показал машину, которую не выпустил из-за перестройки.
Автоновости,Бортжурнал,Suzuki Jimny,Suzuki,Lada,Автоваз,
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