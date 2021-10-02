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Глава Jeep потроллил Ford из-за проблем с крышей Bronco

Motor.ru
4 часа назад

Различные проблемы с качеством изготовления крыши возрождённого Bronco на протяжении нескольких месяцев являются головной болью Ford. Наружная поверхность крыши покрывается узорами, а внутренняя обшивка сделана неаккуратно — обрезана сильнее, чем нужно, имеет неровные края и деформируется вокруг крепёжных элементов. Чтобы решить проблему, Ford заменит все крыши, а конкуренты в лице Jeep не упускают возможности посмеяться над этим.

Глава Jeep потроллил Ford из-за проблем с крышей Bronco
Фото: Bronco © FordBronco © Ford

Во время интервью изданию Detroit News руководитель Jeep в США Джим Моррисон упомянул о проблемах своего главного конкурента. «В субботу обещают дождь, поэтому я не думаю, что мы встретим хоть один Bronco в эти выходные», — сказал топ-менеджер, управляя гибридным внедорожником Wrangler 4xe. Возрождённый Ford Bronco называют первым за долгие годы настоящим конкурентом Jeep Wrangler, но Моррисон уверен, что владельцы Джипов сохранят преданность марке. Он также рассказал о том, что позволяет внедорожнику Wrangler сохранять популярность даже после нескольких десятилетий присутствия на глобальном рынке.

«Это любовь каждого покупателя к нашему бренду и сообществу, потому что, откровенно говоря, конкуренты не могут скопировать это», — сказал Моррисон. «Наше сообщество насчитывает три миллиона владельцев Wrangler. Возможно, лет через 80 у нас и возникнут проблемы, но я думаю, что наши клиенты всегда будут с большим энтузиазмом поддерживать Jeep», — добавил топ-менеджер. Ford тем временем отметил, что внёс изменения в договор с поставщиком жёстких крыш для Bronco, чтобы гарантировать соответствие требованиям качества.

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