Глава Jeep потроллил Ford из-за проблем с крышей Bronco

«Это любовь каждого покупателя к нашему бренду и сообществу, потому что, откровенно говоря, конкуренты не могут скопировать это», — сказал Моррисон. «Наше сообщество насчитывает три миллиона владельцев Wrangler. Возможно, лет через 80 у нас и возникнут проблемы, но я думаю, что наши клиенты всегда будут с большим энтузиазмом поддерживать Jeep», — добавил топ-менеджер. Ford тем временем отметил, что внёс изменения в договор с поставщиком жёстких крыш для Bronco, чтобы гарантировать соответствие требованиям качества.