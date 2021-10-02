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Rolls-Royce представил первый серийный электромобиль

Car.ru
39 минут назад

Производители автомобильного концерна Rolls-Royce представили первый электрифицированный автомобиль.

Rolls-Royce представил первый серийный электромобиль
Фото: Car.ruCar.ru

Торжественная презентация состоялась 29 сентября текущего года. Всех подробностей о новинке разработчики не озвучивали, вплоть до показа. Теперь стало известно, что автомобиль оснащен двумя электромоторами. Их суммарная мощность 394 лошадиных силы. Вместе с ними работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Разработчики британского концерна уверены, что электрокар будет востребован и на российском рынке, тем более, что дела автоконцерна в стране постоянно улучшаются.

Оснащение новинки включает в себя: климат-контроль, подогрев сидений, круиз-контроль, электропривод зеркал, стеклоподъемники, датчики дождя и температуры, систему курсовой устойчивости, иммобилайзер и продвинутую мультимедиа.

Стоимость электромобиля не озвучена.

Автоновости,Rolls-Royce,
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