Rolls-Royce представил первый серийный электромобиль

Производители автомобильного концерна Rolls-Royce представили первый электрифицированный автомобиль.

Фото: Car.ru Car.ru

Торжественная презентация состоялась 29 сентября текущего года. Всех подробностей о новинке разработчики не озвучивали, вплоть до показа. Теперь стало известно, что автомобиль оснащен двумя электромоторами. Их суммарная мощность 394 лошадиных силы. Вместе с ними работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Разработчики британского концерна уверены, что электрокар будет востребован и на российском рынке, тем более, что дела автоконцерна в стране постоянно улучшаются.

Оснащение новинки включает в себя: климат-контроль, подогрев сидений, круиз-контроль, электропривод зеркал, стеклоподъемники, датчики дождя и температуры, систему курсовой устойчивости, иммобилайзер и продвинутую мультимедиа.