Tesla продала рекордное число электромобилей в третьем квартале

Tesla установила рекорд, поставив в третьем квартале более 240 тысяч электромобилей.
Продажи Tesla выросли на 72%, превысив самые оптимистичные прогнозы аналитиков и самой компании, несмотря на глобальную нехватку микросхем, повлиявшую на весь автопром. Ожидается, что прибыль Tesla за третий квартал составит около 1 млрд долларов при выручке в более чем 13 млрд долларов.
Успех компании Маска объясняется его новой концепцией производства, дефицитом автомобилей у других производителей и топливным кризисом, поясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев.
— Сыграла роль стратегия Илона Маска, который полностью ушел от традиционной модели ведения бизнеса. Компания «Хонда» полностью провалила продажи в этом году, например, по той причине, что у них обанкротился один из поставщиков, который делал для их минивэнов пылесосы. Поэтому она не смогла выполнить план. А у Илона Маска почти все производство сделано «под ключ», и у него такой проблемы не возникло. Поэтому когда начались перебои с поставками последний год, то на нем они практически не сказались. Получается, что у традиционных поставщиков были проблемы, а у Tesla, наоборот, все было прекрасно с производством. И понятно, что покупатели пошли к ним. Второе — есть топливный кризис, и хотя он, конечно, не влияет напрямую на продажи в этом сегменте, но он создает некоторое психологическое воздействие, которое тоже заставляет покупателей больше смотреть в сторону Tesla и электромобилей.
— Можем ли мы утверждать, что эра бензинового авто стремительно завершается?
— Я думаю, что это такая же история, как про курение, — когда говорят, что на каждого бросившего курить европейца приходится два начавших курить индуса. Безусловно, европейский рынок традиционных производителей бензиновых и дизельных машин схлестнется с электрокарами. Но есть огромные рынки Индии, Китая, другие азиатские рынки, которые совершенно не наполнены, там есть дефицит.
Всего за девять месяцев этого года Tesla продала более 600 тысяч электрокаров. Илон Маск на минувшей неделе возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием более 200 млрд долларов. На второй строчке — глава Amazon Джефф Безос, на третьей — гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.