Tesla продала рекордное число электромобилей в третьем квартале

Tesla установила рекорд, поставив в третьем квартале более 240 тысяч электромобилей.

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Продажи Tesla выросли на 72%, превысив самые оптимистичные прогнозы аналитиков и самой компании, несмотря на глобальную нехватку микросхем, повлиявшую на весь автопром. Ожидается, что прибыль Tesla за третий квартал составит около 1 млрд долларов при выручке в более чем 13 млрд долларов.

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Успех компании Маска объясняется его новой концепцией производства, дефицитом автомобилей у других производителей и топливным кризисом, поясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев.

— Сыграла роль стратегия Илона Маска, который полностью ушел от традиционной модели ведения бизнеса. Компания «Хонда» полностью провалила продажи в этом году, например, по той причине, что у них обанкротился один из поставщиков, который делал для их минивэнов пылесосы. Поэтому она не смогла выполнить план. А у Илона Маска почти все производство сделано «под ключ», и у него такой проблемы не возникло. Поэтому когда начались перебои с поставками последний год, то на нем они практически не сказались. Получается, что у традиционных поставщиков были проблемы, а у Tesla, наоборот, все было прекрасно с производством. И понятно, что покупатели пошли к ним. Второе — есть топливный кризис, и хотя он, конечно, не влияет напрямую на продажи в этом сегменте, но он создает некоторое психологическое воздействие, которое тоже заставляет покупателей больше смотреть в сторону Tesla и электромобилей.

— Можем ли мы утверждать, что эра бензинового авто стремительно завершается?

— Я думаю, что это такая же история, как про курение, — когда говорят, что на каждого бросившего курить европейца приходится два начавших курить индуса. Безусловно, европейский рынок традиционных производителей бензиновых и дизельных машин схлестнется с электрокарами. Но есть огромные рынки Индии, Китая, другие азиатские рынки, которые совершенно не наполнены, там есть дефицит.