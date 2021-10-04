Россиян предупредили о дефиците зимней резины

Цены на зимние автомобильные шины увеличились на 25% и выше еще до начала сезона замены, из-за чего на российском рынке может возникнуть дефицит недорогой резины. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь портала об автомобилях «Дром» Мария Погребец.

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Она уточнила, что, как правило, пик спроса на шины в России отмечается в середине октября.

«Но в текущем году мы наблюдаем существенный рост цен на автомобильные шины уже накануне сезона — до 25% и выше в целом по стране.

Важнейшие причины подорожания шин — увеличение цен на сырье, производственные издержки, инфляция и система маркировки.

«При этом сокращение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ждать нехватка автомобильных шин, в основном в более доступных нишах, говорят аналитики», — сообщила Погребец РИА Новости.

Также она уточнила, что в целом стоимость зимних шин в РФ выросла на 15-20% с начала года. С 27 сентября по 3 октября текущего года средняя стоимость комплекта, бывшего в употреблении, в России равнялась 14 429 рублям, новой резины — 44 070 рублям.

Кроме этого, Погребец отметила, что с 27 сентября по 3 октября текущего года уровень спроса на зимнюю резину в России увеличился на 105%. Самой большой популярностью у жителей страны пользуются зимние шины с шипами. Их выбирают для себя 75% автолюбителей, а 25% предпочитают нешипованную резину: фрикционную («липучки») и всесезонную.

Ранее сообщалось, что в процессе выбора зимних автомобильных шин для дальних поездок необходимо отдавать приоритет шипованной резине или нешипованным видам моделей «скандинавского» типа. Об этом РИА Новости рассказал эксперт издания «За рулем» Кирилл Милешкин.