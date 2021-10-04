Россиян предупредили о дефиците зимней резины

Цены на зимние автомобильные шины увеличились на 25% и выше еще до начала сезона замены, из-за чего на российском рынке может возникнуть дефицит недорогой резины. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь портала об автомобилях «Дром» Мария Погребец.
Она уточнила, что, как правило, пик спроса на шины в России отмечается в середине октября.
«Но в текущем году мы наблюдаем существенный рост цен на автомобильные шины уже накануне сезона — до 25% и выше в целом по стране.
Важнейшие причины подорожания шин — увеличение цен на сырье, производственные издержки, инфляция и система маркировки.
«При этом сокращение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ждать нехватка автомобильных шин, в основном в более доступных нишах, говорят аналитики», — сообщила Погребец РИА Новости.
Также она уточнила, что в целом стоимость зимних шин в РФ выросла на 15-20% с начала года. С 27 сентября по 3 октября текущего года средняя стоимость комплекта, бывшего в употреблении, в России равнялась 14 429 рублям, новой резины — 44 070 рублям.
Кроме этого, Погребец отметила, что с 27 сентября по 3 октября текущего года уровень спроса на зимнюю резину в России увеличился на 105%. Самой большой популярностью у жителей страны пользуются зимние шины с шипами. Их выбирают для себя 75% автолюбителей, а 25% предпочитают нешипованную резину: фрикционную («липучки») и всесезонную.
Ранее сообщалось, что в процессе выбора зимних автомобильных шин для дальних поездок необходимо отдавать приоритет шипованной резине или нешипованным видам моделей «скандинавского» типа. Об этом РИА Новости рассказал эксперт издания «За рулем» Кирилл Милешкин.
Он также напомнил, что зимние шины есть двух типов — шипованные и нешипованные. Последние делятся на модели для мягкой европейской и «настоящей» зимы.