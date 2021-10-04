На «АвтоВАЗе» встал главный конвейер

«АвтоВАЗ» начинает рабочую неделю с простоев на заводе, сообщает паблик «Нетипичный «АвтоВАЗ» во «ВКонтакте» со ссылкой на заводской приказ. Информацию о простоях подтвердили «Газете.Ru» представители завода.

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С понедельника, 4 октября, в простое находятся два автосборочных подразделения. Работы не будут вестись на линии В0, на которой производятся модели Lada Largus и XRay, а также две модели Renault - Logan и Sandero, говорится в сообщении сообщества. В таком режиме B0 останется до 5 октября. Кроме того, до 6 октября будет остановлено сборочно-кузовное производство автомобилей семейства Lada Granta (главный конвейер). Производство внедорожников Lada Niva будет вестись по обычному графику.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» косвенно подтвердили простой на заводе.

«Линии запускаются по мере прибытия на склад необходимых компонентов», - сообщил «Газете.Ru» глава пресс-службы Сергей Ильинский.

Сборочные линии на «АвтоВАЗе» работают с перебоями с лета этого года. В компании объявляли, что испытывают нехватку поставок необходимых электронных компонентов.

«Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры», - сообщал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор в начале сентября.