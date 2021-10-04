Китайский кроссовер будут продавать под американской маркой Dodge

Кроссовер GAC GS5, выпускающийся в Китае с 2018 года, начали продавать в Мексике под именем Dodge Journey.

Фото: Wroom Wroom

Мексиканский филиал «Доджа» не впервые предлагает машины других компаний под своим брендом: американскую марку уже получали автомобили Hyundai, Fiat, Mitsubishi. А на этот раз донором стал китайский кроссовер GAC GS5.

Wroom

Новый Dodge Journey отличается от исходника только дизайном решётки радиатора и шильдиками. Под капотом — 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 169 л. с., работающий в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод может быть только передним.

Wroom

Дилеры уже открыли приём заказов на новинку, поставки машин начнутся в ноябре. Цены начинаются с отметки 556 тысяч мексиканских песо (это примерно 2 миллиона рублей по текущему курсу), базовая комплектация богатая — шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, передние кресла с электрорегулировками и вентиляцией, виртуальные приборы.

Wroom / Машина с таким названием уже была в модельном ряду американской марки: семиместный минивэн Dodge Journey выпускался с 2008 до 2020 года

Конкурентами нового «Доджа» местная пресса называет такие кроссоверы, как Mazda CX-5, Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan.