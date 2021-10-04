Volvo столкнулся с глобальной проблемой

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Шведский автопроизводитель Volvo, принадлежащий китайской автомобильной компании Geely, столкнулся с глобальной проблемой — мировой дефицит полупроводников ударил по продажам компании, сообщает Reuters.

В сентябре 2021 года продажи Volvo упали на 30,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне глобального дефицита чипов. Мировые продажи компании снизились до 47,23 тысячи автомобилей в сентябре. При этом в Европе они сократились на 41,5 процента, а в США — на девять процентов.

В сентябре Volvo предупредила, что продажи во второй половине 2021 года могут сократиться по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Причиной стало уменьшение объемов производства из-за нехватки материалов. «Снижение было связано с нехваткой комплектующих. Это повлияло на производство, хотя оно снова увеличилось в конце сентября», — говорится в заявлении Volvo. При этом компания утверждает, что спрос на ее продукцию остается высоким.