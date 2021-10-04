Как выбрать зимнюю резину. Советы эксперта

Главред портала «Автоброкер клуб» Виталий Архиреев порекомендовал не покупать новые модели китайской зимней резины: по его словам, у них есть проблемы в балансировке. Об этом рассказал NEWS.ru.

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В целом, по мнению Архиреева, выбор между шипованными шинами и «липучкой» стоит делать в пользу первых.

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«С учетом разнообразных погодных условий зимой все-таки лучше выбрать шипованную резину. При сравнении эталонного образца липучки и эталонного образца шипованной резины всегда будет выигрывать шипованная резина», - подчеркнул автоэксперт.

Он добавил, что у китайских производителей есть хорошие недорогие шины, которые присутствуют на российским рынке от пяти лет и дольше. Более новые модели Архиреев посоветовал не покупать.

«Приходится очень много грузиков навешивать на эти шины при шиномонтаже, и в плане износостойкости [они не очень]. До сих пор нередки случаи, когда эта шина трескается после одного сезона использования», - рассказал он.

Архиреев порекомендовал не покупать подержанные шины, а если других вариантов нет - не покупать зимнюю резину старше шести лет. Главный редактор «Авторевю» Леонид Голованов считает, что подержанные шины приобретать не стоит вообще - у покупателя в таком случае нет никаких гарантий.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев ранее рассказал, что в нижней палате парламента каждый год обсуждают запрет на шипованную резину.

Депутат подчеркивал, что «сверхнеобходимости» для жителей Центральной России в шипованной резине нет, а нужна она только там, «где асфальта зимой практически не видно».

По мнению Васильева, тотального моратория на шипованные шины в России не будет, но его могут распространить на некоторые регионы, к примеру, на Москву. Ввести запреты могут также собственники дорог - «Автодор» или «Росавтодор».

«Сторонники шипованной резины делают нехорошую вещь для остальных, когда дорогу шипами «выгрызают» до колеи», - подчеркивал депутат.