Назван самый красивый гиперкар мира

В 2021 году Bugatti Bolide признали самым красивым гиперкаром на 36-м автомобильном фестивале в Париже (Festival Automobile International). Об этом сообщила пресс-служба французской марки Bugatti.

Фото: newsroom.bugatt newsroom.bugatt

Наименования трех других претендентов в категории гиперкаров не называются, однако правила гласят, что это должны быть серийные автомобили стоимостью от 60 тысяч со «спортивным дизайном и выдающимися характеристиками».

Bolide — самый неординарный из когда-либо созданных автомобилей Bugatti. Он отличается низкой посадкой водителя, многочисленными воздуховодами, X-образной оптикой, а также огромными задним диффузором и антикрылом. Впервые Bugatti Bolide был представлен в статусе концепта в конце 2020 года. В августе 2021-го компания из Мольсайма объявила, что выпустит 40 таких автомобилей, при этом на дороги общего пользования эти машины не допустят. При весе Bugatti Bolide в 1450 кг двигатель выдает 1600 лошадиных сил.