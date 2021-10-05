Рост цен на автомобили превысил пятилетний уровень

На 464 тысяч рублей за год выросла средневзвешенная цена легкового автомобиля. Это сопоставимо с удорожанием за предыдущие пять лет. Об этом пишет "Ъ".

Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости» Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Повышение цен вызвано тем, что на фоне усугубляющегося дефицита полупроводников спрос на автомобили стал резко превышать предложение. С июня 2020 года по август 2021 года цена выросла на 464 тысяч рублей.

Теперь средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа текущего года преодолела отметку в 2 млн рублей. При этом в период с июня 2015 года до июня 2020 года цены в среднем поднялись на 476 тысяч рублей. В "Автостате" прогнозируют дальнейший рост цен. За 2021 год цены могут подняться еще на 25%.