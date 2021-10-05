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Рост цен на автомобили превысил пятилетний уровень

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

На 464 тысяч рублей за год выросла средневзвешенная цена легкового автомобиля. Это сопоставимо с удорожанием за предыдущие пять лет. Об этом пишет "Ъ".

Рост цен на автомобили превысил пятилетний уровень
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Повышение цен вызвано тем, что на фоне усугубляющегося дефицита полупроводников спрос на автомобили стал резко превышать предложение. С июня 2020 года по август 2021 года цена выросла на 464 тысяч рублей.

Теперь средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа текущего года преодолела отметку в 2 млн рублей. При этом в период с июня 2015 года до июня 2020 года цены в среднем поднялись на 476 тысяч рублей. В "Автостате" прогнозируют дальнейший рост цен. За 2021 год цены могут подняться еще на 25%.

Ранее "Газета. Ru" выпустила материал о том, как "дилеры наживаются на покупателях новых машин". За последние пять лет стоимость самых популярных кроссоверов российского рынка подскочила на 60%. Отпускные цены автопроизводителей продолжают расти, но и дилеры требуют доплаты для себя — в сотни тысяч рублей.

Автоновости,Газета "Коммерсантъ",
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