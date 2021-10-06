Размер штрафов предложили привязать к цене автомобиля

Штрафы для водителей должны зависеть от стоимости транспортного средства. Это позволит повысить культуру вождения в России. Такое мнение в интервью РИАМО высказал руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

По его словам, чаще всего в Москве нарушают правила владельцы Lamborghini. На один такой автомобиль приходится в среднем 10,5 штрафа. Но для владельцев подобных машин штраф в 500 рублей является незначительной суммой.

Эксперт считает, что в связи с этим необходимо выдавать штрафы в зависимости от стоимости транспортного средства.

«То есть чем дороже автомобиль, тем больше штраф», — пояснил Шумский.

Он также обратил внимание на следующую тенденцию: количество произошедших за год ДТП падает, а число нарушений ПДД увеличивается.

«Получается, правила у нас такие, что ты нарушаешь, а ничего страшного не происходит. Может, какие-то вещи надо декриминализировать. Например, в Англии декриминализирован разворот через сплошную линию – это не считается нарушением, где удобно, там и развернулся», — продолжил Шумский.

Он добавил, что следует пересмотреть список действий, за которые положены наказания и двигаться в сторону отказа от дополнительных штрафов.