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Toyota подтвердила выпуск бюджетного кроссовера Aygo X

Российская Газета
56 минут назад

На прошлой неделе на дорогах вновь были замечены прототипы новой модели Toyota, которая, как предполагалось, станет серийной версией концепта Aygo X Prologue. Компания официально подтвердила эти слухи.

Toyota подтвердила выпуск бюджетного кроссовера Aygo X
Фото: Toyota Toyota

Toyota опубликовала тизер новой модели в преддверии её скорой премьеры и рассекретила название, под которым автомобиль появится на рынке: Aygo X, где X следует читать как Cross.

Также в компании подтвердили, что в основе Aygo X лежит платформа GA-B - та же, что и у обладателя звания "Автомобиль года" хэтчбека Yaris и его логичной производной в формате SUV - Yaris Cross.

"Разрабатывая Aygo X в Европе для европейских клиентов, команда создателей изучила существующий темп городской и окрестной жизни, а также представила, как он может измениться в будущем, чтобы создать компактный кроссовер, уникальный для сегмента A", - сказали в Toyota.

Новый Toyota Aygo X представят в начале ноября, известно, что сборку наладят на заводе марки в городе Колин (Чешская Республика).

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