Портал для операторов техосмотра «вернулся к жизни»

Портал ЕАИСТО, с помощью которого водителям нужно оформить диагностическую карту, восстановил стабильную работу. Глобальные перебои наблюдались несколько дней подряд.

Фото: Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС

Business FM уже не раз рассказывала о жалобах операторов техосмотра на сбои в портале ЕАИСТО, на котором формируется диагностическая карта. Реформа по обязательной фотофиксации вышла бизнесу боком. По новым правилам автомобиль на техосмотре фотографируется дважды — в начале и в конце процедуры, и снимки имеют четкую привязку по дате и геолокации. Из-за того, что портал ЕАИСТО вдруг отказался работать, фотографии становились неактуальны, и водителей просили вернуться на следующий день — авось, система заработает. Но на завтра также ничего не работало, и круг повторялся.

Видео дня

Так продолжалось почти неделю, на станциях ТО скапливались очереди, были скандалы и драки. И только к выходным ситуация начала исправляться, рассказывает оператор СТО в Московской области:

«Как только наступили выходные, база стала летать, как ракета. Как сотрудники уходят на выходные — все работает прекрасно. Сегодня с утра база немного притормаживала, но работала. Сегодня у нас нет очереди из машин. С четверга на пятницу мы ушли с работы в четыре утра, а в семь утра вернулись обратно. Эти четыре дня — это, конечно, был просто ад. Постоянно какие-то ошибки выскакивают. И люди ругаются, приезжают на пункт и нам высказывают: «Почему вообще мы вынуждены ездить сюда по несколько раз?!» А как нам объяснять людям, что это не наша вина? Как только [полночь] наступает — все, база блокирует все фотографии вчерашнего числа. Мы вынуждены на людей, которые, грубо говоря, вчера могли пройти техосмотр, сегодня тратить эти лимиты, которые нам определило РСА в день, от тех людей, которые вчера должны были пройти».

Надо сказать, что проблема сейчас касается только водителей коммерческих перевозок, — для обычных автолюбителей по факту наказания за отсутствие ТО теперь и нет. Полис ОСАГО уже можно купить без техосмотра, а проект по отмене обязательного ТО уже поступил в Госдуму и ждет своей очереди. Сотрудники ДПС и до этого почти не спрашивали диагностическую карту — она не входит в перечень обязательных документов, таких как регистрация или страховой полис. С оформлением полисов, кстати, тоже были проблемы, вспоминает таксист Егор:

«У меня не было такого, чтобы я с такой проблемой сталкивался или кто-то из наших. Но со страхованием есть такое, что базы РСА постоянно висят и невозможно застраховать машину с отметкой «такси». Возможно, это единые базы, где и РСА берет, и техосмотр берет. Может быть, речь идет об одних и тех же базах. Но со страхованием — да, есть проблемы, висят базы».

Таксистам и дальнобойщикам, как и всем остальным, не хочется получать штрафы по 2 тысячи рублей за просроченный техосмотр. Сейчас некоторые СТО даже выдают справки бизнесу, дескать, «такой-то был на техосмотре — но ЕАИСТО не работала, пройти ТО не получилось». Вопрос только, убедит ли такая справка инспектора.

Впрочем, опрошенные Business FM представители коммерческих перевозок, похоже, проскочили напряженный период и особых проблем с техосмотром не заметили. Но они появятся, если портал снова «ляжет», как уже было не раз, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«ЕАИСТО зависает и не работает уже совсем-совсем не в первый раз. Уже неоднократно промежутки, когда она не работала, исчислялись неделями. Никто не может внятно ответить, что же мешает Госавтоинспекции систему, на которую потрачены миллионы и миллионы бюджетных рублей, привести в нормальный, надлежащий вид. Инспекция взяла на себя те функции, которые выполнить не способна. ГИБДД даже свой сайт не может нормально заставить работать, потому что я, например, уже давно не могу через их сайт получить фотографии по свежепришедшему штрафу. Что уж говорить про более серьезные системы».

Пока операторы техосмотра высказываются с осторожностью — есть вероятность, что база ЕАИСТО стала работать лучше только потому, что на выходных нагрузка была ниже. Ответов от техподдержки ЕАИСТО как не было, так и нет — и не только у нас, но и у самих операторов. Только слухи — что база не работала по всей стране, когда починят — неизвестно.